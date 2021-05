Una bebé recién nacida falleció en una ambulancia a la que no le permitieron circular en un bloqueo a la altura de La Delfina, en la vía Buenaventura - Cali, en la madrugada de este domingo.

Así lo confirmó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, a raíz de la denuncia divulgada en video en redes sociales.

Según el testimonio de la médica que hace la denuncia, dice que “estamos antes de La Delfina, son las 3:00 a.m., soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer, debido a que en La Delfina no nos dejaron pasar, la bebé entró en código. Intentamos reanimarla, pero la bebé no respondió. Los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordo, pero no podíamos, porque la bebé iba intubada”.

La secretaria Lesmes indicó que la bebé era trasladada a Cali porque necesitaba una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.

“Es muy triste esta noticia. Las inconformidades de una sociedad no le pueden costar la vida a un bebé”, indicó.

La médica que denunció dijo que durante el bloqueo, “dos señores en una moto nos dicen que la ambulancia puede pasar, conforme íbamos pasando, empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos. Estamos aquí sin poder devolver a la bebé al hospital y nuestras vidas corriendo peligro”.