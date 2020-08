Balance del gabinete presidencial a dos años del gobierno de Iván Duque

El presidente Iván Duque llega a la mitad de su periodo presidencial en medio de la pandemia por el COVID-19 y de un revuelo político originado por la medida de aseguramiento que ordenó la Corte Suprema de Justicia en contra del líder natural del partido del Gobierno, el Centro Democrático. Ambos escenarios requieren de un esfuerzo tanto del mandatario como de su equipo más cercano para superar los retos que vienen.

Es, precisamente, el Gabinete Presidencial lo que le permite al mandatario tener un margen de maniobra en los distintos frentes del país. Son considerados los escuderos del mandatario, pese a que algunos han destacado más que otros en lo que va corrido de la administración. Esta ha sido la razón por la que el jefe de Estado ha realizado algunos ajustes a las carteras en momentos claves de su administración.

COLPRENSA hace un balance de cómo les ha ido a los ministros en estos dos años y destaca los retos que deben afrontar de ahora en adelante con un panorama incierto en frentes tan importantes como la salud, la economía, la política y garantías sociales.

La evaluación del Gabinete no podría empezar sin la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, coequipera del presidente Iván Duque desde la campaña y quien está al frente de varios temas clave para el país, entre ellos la reactivación económica, la defensa de las mujeres, la lucha contra la corrupción, el Galeón San José, entre otros.

Para el analista y columnista Pedro Viveros, la mayor fortaleza de la mandataria es el respaldo político que ha demostrado hacia el presidente. Sin embargo, señala que con tantos temas a cargo es complicado poder destacar su gestión en alguno de tantos aspectos.

El problema, destaca Viveros, es que la figura de la Vicepresidencia, constitucionalmente, solo tiene la labor de reemplazar al presidente en casos de fuerza mayor y por esta razón desde hace varias administraciones se le viene asignando distintas funciones. “La he visto tratando de buscar un destino más allá del que la Constitución le dio”, dice.

El analista y catedrático, Omar Rincón, agrega por su lado de que en términos generales no le ha ido bien a Ramírez. Dice que ha llevado una política ‘errorista’ en la Vicepresidencia, que ha sido acompañada de una falta de ética pública coherente, que ha salido a flote con los últimos escándalos en los que ha estado involucrada.

En este sentido, Viveros indica que si la vicepresidenta quiere destacarse en lo que queda de administración, debe enfocarse en un tema específico y contribuir a que la figura vicepresidencia retorne a las funciones constitucionales.

Ministerio del Interior

También conocido como el ministerio de la política, es clave para el relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero también para que el presidente pueda construir su el legado de su administración. Han ocupado esta cartera Nancy Patricia Gutiérrez y, actualmente, Alicia Arango.

Según Omar Rincón, Nancy Patricia Gutiérrez, antes de ocupar esta cartera parecía coherente en su trabajo, pero cuando llegó terminó siendo una persona con poca capacidad para gestionar la agenda legislativa del presidente, que era uno de sus objetivos. Además, agrega, empezó a tener una serie de contradicciones.

Pedro Viveros destaca como positivo que la ministra haya sido leal al expresidente Álvaro Uribe porque pudo ser un puente entre las diferencias que se presentaron entre el Centro Democrático y el Gobierno del presidente Iván Duque.

Alicia Arango, destaca Rincón, tiene más conocimiento político que Nancy Patricia Gutiérrez y además viene de las entrañas del urbismo. “Sabe manejar el lado del uribismo que venía inconforme con Duque”.

Sin embargo, a Arango no le ha ido muy bien en la escena pública, según Viveros porque es una gran estratega, pero no sabe manejar la comunicación con la opinión. Indica que tiene un carácter que le ayuda a formar coaliciones útiles para el Gobierno, en especial al interior de Congreso.

En este sentido, Rincón asegura que le queda como reto diseñar un proyecto político concreto, que se pueda sostener en el tiempo y que no varíe frecuentemente como se ha hecho hasta ahora.

Ministerio de Relaciones Exteriores

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido ocupado por Carlos Holmes Trujillo y, actualmente, Claudia Blum es la jefa de cartera. Ambos han tenido que pilotear temas álgidos relacionados con Venezuela, Estados Unidos y escándalos que han trascendido la escena nacional como las supuestas ‘chuzadas’ por parte del Ejército.

Pedro Viveros asegura que Carlos Holmes Trujillo entendía a la perfección la dinámica del ministerio, manejando la carrera diplomática de una buena manera, además de llevar bien las banderas que quería mostrar el presidente Duque materia de narcóticos y lucha contra la corrupción, sin embargo, asegura que su error fue mostrar de manera tan evidente sus deseos de ocupar la Casa de Nariño.

Para el caso de Blum, Viveros señala que se pasó de tener un buen manejo de las relaciones a un silencio absoluto porque es consciente de que desconoce los temas de política externa debido a que duró mucho tiempo alejada de la escena. “Es una persona que conoce sus limitaciones”, añade.

De esta manera, el analista manifiesta que el gran reto que tiene Blum es mostrarle al mundo que en Colombia hay una política de relaciones exteriores sólida, en especial en estos momentos que se necesita de cooperación multilateral para tramitar una eventual vacuna contra el COVID-19.

Ministerio de Defensa

De acuerdo con Germán Osorio, profesor de periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario el Ministerio de Defensa es uno de los más “caóticos” debido a que ha tenido dos ministros a quienes, a su juicio, no les ha ido muy bien.

Respecto del exministro Guillermo Botero, Osorio resaltó que no tuvo buen desempeño dado que en muchas ocasiones la prensa quedaba muy desconcertada con la información que se mostraba. “Eso generó mucha desconfianza”.

El exministro Botero salió de la entidad con su nombre enlodado ya que hubo incongruencias en la información que reveló sobre lo ocurrido en la muerte del excombatiente Dimar Torres. Inicialmente, dijo que habría sido un forcejeo con el soldado, sin embargo, el proceso judicial ha demostrado que el excombatiente fue asesinado.

En la nueva etapa que vive el país sobre la pandemia, el catedrático reseñó que este es un nuevo reto para la fuerza pública debido a que en el marco del aislamiento y confinamiento algunas zonas del país han quedado bajo el control de grupo armados ilegales.

“La zona con confinamiento obligatorio quedó controlado por grupos armados ilegales, que son los que ponen los ritmos, las cuarentenas. Las zonas más conflictivas, Cauca y Nariño, volvieron las masacres y se supone que estamos en cuarentena, confinados”, dijo el docente.

Precisó que la cuarentena era la oportunidad para que ellos tuvieran mayor control de las zonas y una lucha más directa contra los grupos al margen de la ley.

Sobre los escándalos ocurridos en la fuerza pública durante los últimos meses, el docente argumentó que si bien no hay “altibajos” como pasó con el anterior, Carlos Holmes Trujillo tampoco ha sido muy claro.

Ministerio de Justicia

El abogado penalista Camilo Burbano señaló que la gestión de las dos funcionarias que han estado al frente de este ministerio, Gloria Borrero y, actualmente, Margarita Cabello, ha sido buena.

Sin embargo, deja claro que los problemas que tiene esta entidad son de fondo y no de las personas que estén de turno. “El ministerio tiene muy pocas posibilidad reales de influir de manera positiva en el sector justicia porque, si bien lo enmarcan como el sector judicial, no tiene potestad sobre las cortes, no puede entrar más allá del tema penitenciario entonces hay una limitación que no le permite a ningún ministro entrar a hacer cambios sustanciales en un sistema que ya es crítico”.

El penalista expresó que al ministerio le hace falta liderar una reforma a la justicia porque si bien hubo avances en el sistema carcelario, es necesario que se hagan labores en las condiciones de los reclusos.

Asegura que uno de los retos de los próximos dos años será combatir el hacinamiento y tener condiciones humanitarias en las cárceles, sumado a la reforma que debe liderar desde el ministerio.

“Se avizora un reto importante que es la presentación del proyecto de ley que regula la cadena perpetua, sobretodo y especialmente porque una vez aprobada, no debe terminar siendo que el proyecto termine siendo una generalidad”, reseñó el penalista.

Ministerio de Salud

La pandemia del Covid-19 se convirtió sin duda en el tema central de la labor del Gobierno Nacional durante el 2020. A pesar de que se ha logrado mantener bajo control la pandemia, en la medida de lo posible, algunos críticos afirman que hubo exceso de confianza por parte del Gobierno al permitir la apertura de sectores económicos a pesar de no haber llegado al pico de contagio.

Camilo Prieto, médico cirujano y director científico de Nexus Group IPS, expresó que “el Gobierno ha hecho un buen trabajo con respecto al rastreo diario del Covid-19 a nivel nacional y ha corregido la falla que tenían con respecto al volumen de pruebas tomadas. También se han acogido a las voces de los expertos para asesorarse sobre el virus y sus riesgos”.

No obstante, para Prieto, la estrategia se vio afectada por iniciativas como el día sin IVA, pues impulsó un colapso en algunas zonas del país y puso en riesgo de crisis a muchas otras, no solo por falta de equipos sino también de elementos de bioseguridad y garantías de salud para los médicos.

“El problema surgió porque se pensó que la cuarentena era un antídoto para el virus, cuando era un tiempo de preparación para el sistema de salud. Además, la falta de pagos de salarios y de insumos como trajes, tapabocas y caretas para el personal, se convirtieron en los grandes retos para el Gobierno colombiano, con el fin de manejar la crisis y salvar vidas”, expresó.

Ministerio de Educación

El sector educativo en el segundo año del gobierno Duque ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Tras el riesgo de contagio, niños y jóvenes fueron puestos en cuarentena desde hace casi 5 meses, y se teme que no podrán volver a las aulas por el resto del año.

Andrea Escobar, directora de la Fundación Empresarios por la Educación, destacó que este año ha sido, particularmente difícil para el sector por la cuarentena a la que debieron ser sometidos miles de niños y jóvenes. Además, se vio evidenciada la desigualdad en el país.

“En aspectos como transformación digital, presupuestos, inversiones tecnológicas y demás, ha existido una deuda histórica con los estudiantes. Esto no es algo nuevo o que haya surgido exclusivamente en tiempos de pandemia. Otro aspecto que se dio es que el ministerio ha hecho lo posible para que se solucionen problemas como la alimentación e infraestructura escolar”, afirmó Escobar.

Por su parte, Francisco Cajiao, exrector de las universidades Pedagógica y Distrital, señaló que la gestión de la ministra de Educación Nacional ha sido sensata, aunque haya tenido que enfrentarse a la educación virtual con las fallas que podría haber en este ejercicio.

“Los problemas de conectividad en el país y la falta de preparación de los docentes para la transición de las clases presenciales a la clases virtuales, han sido aspectos con los que ha tenido que lidiar, puesto que este todavía no se manejaba en muchas zonas por las dificultades de acceso a las herramientas tecnológicas”, puntualizó.

Ministerio de Hacienda

Para el caso de Alberto Carrasquilla, jefe de la cartera económica, el balance no ha sido el más positivo, no solo por la turbulencia financiera que ha enfrentado el país por cuenta del coronavirus, sino por los cuestionamientos generales en torno a sus medidas de recuperación y reactivación.

“El ministro de Hacienda, que es un ministro primordial por su importancia en la economía y en el plan de desarrollo, no ha logrado empalmar un proyecto de desarrollo económico serio junto al presidente Duque, y menos después de la pandemia. Antes la situación podía tener alguna posibilidad. De hecho, al principio se vio algo de recuperación e inversión para desarrollo en el país. Pero por ahora lo que se ve es un estancamiento que puede ser muy grave para los siguientes años. Creo que el ministro de Hacienda está en una situación muy regular”, señaló el consultor social y económico de la Universidad EAN, Jorge Munévar.

Ministerio de Trabajo

En cuanto a la cartera laboral, con Ángel Custodio Cabrera como ministro, parece haber muchas dudas. El director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, Iván Jaramillo, señala que “por la situación del Covid ha habido un marco decisorio con una cascada de decretos, todos enfocados al cumplimiento de derechos laborales para afrontar la crisis”.

Aquí entran medidas como la liberalización de pagos de recargos nocturnos con plazos pactados y la ampliación de plazos de pago de la prima de servicios, entre otras.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Frente al ministro José Manuel Restrepo, de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Munévar, señala que una de las industrias más abordadas por esta cartera, la economía naranja, no ha tenido repercusiones en la evolución de las finanzas nacionales. “No veo que el ministro haya respondido de una manera adecuada a las circunstancias de los últimos dos años”, señaló.

Ministerio de Vivienda

Un mejor balance fue el que tuvo el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, uno de los más jóvenes del gabinete de Duque. “Malagón es un joven muy interesante con muy buenos proyectos, además de una generación de expectativas positivas. Proyectos de ampliación de vivienda social son absolutamente importantes para las actuales retos del país, pero es necesario esperar un poco para ver resultados”, indicó Jorge Munévar.

Ministerio de Minas y Energía

Aunque lleva pocos meses al frente del Ministerio de Minas y Energía, Diego Mesa, ha tenido que adoptar los mismos retos que tenía María Fernanda Suárez. “Aquí hay que poner la lupa sobre todo lo que tiene que ver con la explotación minera, de oro y de recursos de este tipo. Habría que hablar de las licencias que se han dado por mucho tiempo. Veo que no ha habido un planteamiento serio en el manejo de los recursos naturales pues no se ha establecido una política para consolidad un desarrollo sostenible y aceptable”, dijo Jorge Munévar.