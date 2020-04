Avianca pide ayuda al Gobierno para solventar crisis por coronavirus

El presidente y CEO de Avianca, Anko van der Werff, explicó la difícil situación por la que está pasando el sector y la compañía en medio de la emergencia por la propagación del COVID-19 a nivel mundial, y le pidió al Gobierno colombiano ayuda para lograr sobrellevar la crisis y poder cumplir con las obligaciones con sus trabajadores. (Lea aquí: “La pandemia ha resultado ser un desafío sin precedentes para Avianca”)

“Avianca y la industria no tienen mucho tiempo, necesitamos apoyo pronto”, señaló el directivo en un video publicado en los últimos días, donde resaltó que la operación lleva parada más de 30 días, cuando la aerolínea tenía cerca de 700 vuelos diarios y transportaba más de 30 millones de pasajeros al año.

El ejecutivo indicó que entienden “que los recursos del país son limitados”, pero al mismo tiempo señaló que conocen de la importancia que representa la compañía y el sector aéreo en general para el Estado, por lo que inyectar una serie de recursos “debería ser una prioridad”.

“No nos podemos imaginar lo que sería para Colombia perder a Avianca en términos de empleo, producto, productividad, turismo, no estamos pidiendo subsidios al gobierno, estamos pidiendo financiamiento, que esperamos pagarlo con una rentabilidad adecuada, pero sin eso no sé cómo seguiremos adelante”, explicó el presidente de la aerolínea.

La solicitud del directivo se da en medio de la compleja situación, debido al cierre de las operaciones en los 26 países donde opera, que los ha llevado a tener cerca de 140 aviones en tierra y cero ingresos, a excepción del transporte de carga, que representa a penas el 10 % de la operación de la empresa.

“Sin duda la situación del sector y de las aerolíneas es crítica y las aerolíneas necesitan un salvavidas. La pérdida global estimada del sector es de 314.000 millones de dólares. En Colombia, la pérdida puede ser alrededor de 5000 millones de dólares, y más de 300.000 empleos están en riesgo”, señaló el directivo. (Le puede interesar: Auditor de Avianca dice que la supervivencia de la aerolínea está en riesgo)

El empresario aseguró que en este momento se necesita preservar la liquidez y para ello “necesitamos el apoyo del gobierno de Colombia, país donde se centran las principales operaciones de la compañía y de nuestros empleados”, teniendo en cuenta que por ahora no se pueden cuantificar las pérdidas y gastos, pero que “el problema es de muchos cientos o miles de millones de dólares, no son números pequeños y no podemos hacerle frente sin el apoyo directo del estado”.

Anko van der Werff explicó que hasta el momento la empresa ha adoptado una serie de medidas como reducir los gastos de capital no esencial, suspender unilateralmente algunos pagos para retener caja, diferir temporalmente los pagos a los arrendamientos a largo plazo y el pago de ciertas obligaciones.

“Hemos implementado licencia voluntaria y suspensiones de contratos de trabajo. Más de 17.000 trabajadores voluntariamente se acogieron a licencias y en el mes de abril hicimos un esfuerzo enorme para reconocerle a todos los trabajadores algún tipo de ingreso, estuvieran trabajando o no”, señaló.

También indicó que se redujeron “voluntariamente nuestro salario, los de los directivos hasta un 85 %, protegimos a la población con enfermedades graves y mujeres embarazadas, quienes recibieron el 100 % de su remuneración”. Sin embargo, manifestó que “estas medidas no son estructurales y no solucionan el problema de fondo”.

“Se necesitan recursos frescos y creemos que la única fuente de la que pueden provenir en una crisis como esta es del gobierno”, sentenció el dirigente.