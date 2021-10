Continúa la novela sobre la continuación del proyecto hidroeléctrico Ituango. Luego de la decisión de la Contraloría General de la República, de proferir fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones en contra de 26 personas naturales y jurídicas y tras la decisión de algunos de los contratistas de ir a proceso de reorganización, se puso en la mesa de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, EPM, la posibilidad de ceder los contratos o abrir nuevo proceso de licitación, para así poder dar continuidad con las obras.

Pues bien, Este diario conoció que, en la mañana de este lunes, en un Consejo de Gobierno liderado por el alcalde, Daniel Quintero, le fue autorizado a EPM el uso de vigencias futuras para abrir un nuevo proceso de licitación. Los pliegos estarán listos el 15 de noviembre.

Este martes 26 de octubre, en hora aún por confirmar, habrá una reunión de EPM con los contratistas de Hidroituango, para conversar sobre la decisión tomada por el Consejo de Gobierno y definir así cuál será el futuro del proyecto.

Recientemente EPM ya había comunicado a los contratistas que postularan lo más pronto posible empresas cesionarias que lo sustituyan en la ejecución del Proyecto.

“En el mismo acto de aprobación de la cesión, se prorrogaría el plazo del contrato con el fin de continuar las obras con las cesionarias”, comunicó EPM en su momento. Vale mencionar que el contrato con CCC Ituango, principal contratista del proyecto, tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.

“Con el Consorcio CCC Ituango hemos sostenido reuniones desde mucho antes del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General de la República, intentando resolver temas relacionados con costos, cronograma del Proyecto y claridad sobre los consorciados, temas que deben dilucidarse antes de decidir sobre la prórroga del contrato. Desafortunadamente, no ha sido posible obtener la aprobación de parte del Consorcio, pese a las diferentes propuestas que le ha extendido la Compañía”, señaló EPM hace unos días.

La información fue divulgada por EPM luego de que el Consorcio CCI Ituango le exigiera en una carta que definiera si van a continuar o no en la obra.

Si la decisión de EPM es terminar el contrato, “resulta urgente conocerla para poder planear oportunamente la forma en que debemos proceder con relación a cuestiones tales como: El proceso de liquidación del contrato; la terminación e obras iniciadas; la definición de cuales actividades no deben ser iniciadas si no se prevé que puedan quedar concluidas al 31 de diciembre de 2021; la determinación de la forma como deben ser entregadas las obras ya iniciadas y que no puedan concluirse antes de la terminación del contrato, para evitar que se deterioren con el paso del tiempo o tratar de prever la menor afectación como consecuencia de que no pueda continuarse con el respectivo proceso constructivo”, dijo.

La última palabra será dicha este martes el Edificio Inteligente por la Gerencia de EPM en la reunión que sostengan los contratistas de Hidroituango y la Alcaldía de Medellín.