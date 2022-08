Aunque no lo invitaron, Maduro siguió de cerca la posesión de Petro

Aunque Maduro no asistió físicamente a la toma de poder de Petro, por instrucción del expresidente Duque y acatamiento del nuevo presidente, los acercamientos entre el nuevo gobierno de la Casa de Nariño y el Palacio de Miraflores son evidentes.

“Ratificamos la disposición para consolidar la cooperación y amistad con la revisión de todos los temas de interés binacional. Se reafirmó la voluntad de sumar esfuerzos para garantizar la seguridad en la zona fronteriza de los dos países”, comentó Leyva durante esa reunión.

La propuesta del nuevo gobierno, desde campaña, es buscar la reapertura de las relaciones entre Caracas y Bogotá, rotas desde el 23 de febrero de 2019.

“Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico incluso”, había dicho Petro.