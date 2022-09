Aumento de la gasolina estaría entre $500 y $700 para diciembre

El pasado fin de semana, el presidente Petro explicó que el déficit de estabilización de precios de los combustibles “por falta de pago del Gobierno anterior es de $10 billones por trimestre”, dijo. Con lo que la cifra anual ascendería a $40 billones. “Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina”, añadió.

Según datos de la Asociación Colombiana del Petróleo, tomando como referencia los precios de Bogotá, desde marzo de 2020 los precios de los combustibles estuvieron por debajo de $9.300. Desde entonces hubo movimientos entre subida y bajada, por ejemplo, el precio de la gasolina estaba para noviembre del año pasado en $8.991 y en enero de 2022 subió a $9.372, precio que se mantuvo hasta la subida reciente de $150 del Gobierno Duque, y el precio en Bogotá quedó en $9.522 el galón, cifra que no se veía desde finales de 2018.

“Los precios quedarían entre $9.700 y $9.900 para el galón de gasolina y en el caso del diésel el costo se acercaría a $9.400 y $9.600”, aseguró Vera. Este es un primer cálculo antes que el Ministerio de Minas y Energía, que aún no se ha pronunciado, defina la subida exacta de los combustibles. Vera agregó que el aumento no sería suficiente, pero se trata de “una señal coherente con el mercado y el abastecimiento energético del país”.

El mandatario aseguró que “la otra cara de no subir la gasolina y aumentar el déficit del fondo es dejar aumentar el hambre y la pobreza en Colombia”.

Las cuentas de Fendipetróleo

Juan Carlos Vélez, presidente de Fendipetróleo explicó que “la situación del Fepc es insostenible, este déficit para nosotros, según las cuentas son $27 billones, cada día que no se resuelva este tema el monto será mayor no habrá recursos con qué pagarlo, el aumento de los combustibles tendría que ser inmediata y no gradual”.