Atento: colombianos podrán homologar licencia de conducción en estos países

Es importante mencionar que el reconocimiento recíproco de la licencia de conducción no aplica en tres situaciones especiales.

Cuando el solicitante no es nacional de los estados parte del acuerdo, cuando la licencia de conducir haya sido expedida u otorgada por reconocimiento o canje con un tercer Estado, cuando el formato de la licencia de conducir no corresponda al último establecido por el país de origen y cuando la licencia de conducir no se encuentra vigente en la categoría que solicita para el reconocimiento.