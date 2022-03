Debido a las diferentes opiniones que surgieron entre las entidades electorales, los partidos políticos y representantes del Gobierno nacional en la Comisión Nacional de Garantías Electorales, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, tomó la decisión de no solicitar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un nuevo reconteo de votos de las elecciones de Senado de la República.

“La solicitud que planteé ayer (lunes) era para presentarla hoy (martes), yo no he presentado ninguna solicitud. Se hizo con el propósito de buscar una salida a todo este tema de legitimar el resultado, fraude nunca ha existido. Señores magistrados y presidente encargado, para la tranquilidad de las fuerzas políticas, no voy a presentar la solicitud de recuento de votos”, expresó Vega. Lea aquí: Registrador Nacional solicita un nuevo reconteo electoral, ¿legal o ilegal?

El registrador aseguró que, de igual forma, los candidatos y partidos que tengan quejas frente al escrutinio tendrán que presentarlas formalmente y por escrito ante el CNE. “Queda el derecho de las organizaciones políticas que lo quieran presentar, pero por parte de la Registraduría no la vamos a presentar”, aseguró Vega.