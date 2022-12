Atención: Presidente Gustavo Petro sanciona la reforma tributaria

Presidente Gustavo Petro.

"Muy alejado de los intereses generales de la población que es lo que ordene la Constitución, le ley tiene que obedecer es al interés general, no al particular si se trata de los sectores más poderosos del país (...) quizás no tanto como hubiéramos querido nosotros, siempre aquí hay puntos medios, temas que no se logran, a mi si me hubiera gustado el impuesto alto a las altas pensiones, siempre quedará la duda de si lo hubiéramos logrado o no, es parte de los temas de la evaluación, pero logramos lo principal", afirmó el presidente.

Finalmente, el presidente aseguró que con los diferentes impuestos que trae la reforma se busca que estos disminuyan mayor su consumo y no que el Gobierno recaude más dinero, esto particularmente refiriéndose al impuesto de bebidas azucaradas y de otros alimentos.