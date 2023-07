¡Atención! Petro nombró como gestor de paz a Salvatore Mancuso

El presidente Gustavo Petro anunció en la mañana de este domingo 23 de julio que tomó la decisión de nombrar al exparamilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz para el proceso de paz total que tiene en marcha en este momento.

El mandatario lo dijo a propósito del aniversario del Pacto de Ralito, que se cumple justo este domingo.

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, en el mismo mensaje en el que anunció lo concerniente a Mancuso.