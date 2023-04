Atención: Iván Mordisco reapareció para actos de paz

“Iván Mordisco” fue capturado en 2015 por el Ejército en la población de Miraflores (Guaviare) pero luego recuperó su libertad en un episodio que todavía no está claro.

Posteriormente sus desacuerdos con los mandos de las FARC se acentuaron y no aceptó el acuerdo de paz, tras lo cual, por medio de una carta, informó que no entregaba las armas al tiempo que llamó a todos los “guerrilleros, guerrilleras, milicianos y milicianas” que no estuvieran de acuerdo con el proceso de paz a “aunar fuerzas” y “continuar la lucha insurgente”. Lea aquí: 2023: van 80 violaciones del cese al fuego en Colombia

Debido a estas declaraciones, “Iván Mordisco” no solo se convirtió en el primer comandante en disidencia, sino que pasó a ser uno de los disidentes más peligrosos del sur del país.