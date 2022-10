¡Atención a la reforma tributaria! Ya no habrá impuestos a pensiones

“En la reunión con los partidos de Gobierno de esta mañana, hemos modificado dos aspectos de lo hasta ahora debatido por las comisiones conjuntas terceras del Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara. Un aspecto, no vamos a presentar un impuesto a las pensiones”, confirmó el mandatario.

El segundo aspecto modificado fue la tributación del sector de hidrocarburos que trabaja con bienes públicos de propiedad de la Nación, es decir, “el petróleo y el carbono, en el siguiente sentido: se mantiene el que las regalías en todo el sector minero que paga regalías, no sean deducibles del impuesto de renta por un criterio básico y fundamental: los bienes del subsuelo de la Nación, desde la Constitución de 1886, son propiedad de la Nación, son propiedad pública”, explicó Petro.

Agregó que, “en esa medida, la Nación, cuando concede su explotación económica a un particular, tiene el derecho a unas regalías, y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas privadas que tienen esa concesión y no son entonces deducibles de su impuesto de renta”.