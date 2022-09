¡Atención!: 10 grupos armados ya decretaron cese unilateral al fuego

“Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición de hacer parte de la paz total. Eso está fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar, y vamos avanzando”, afirmó el comisionado.

El comisionado además reiteró: “El propósito de la paz total es tratar de generar respuestas a esas demandas de paz. Ya lo están haciendo, lo han hecho público y lo han enviado”.