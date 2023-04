Así transcurren las marchas en contra de las reformas de Petro en el país

“Queridos ciudadanos, los quiero invitar para que este próximo 22 de abril vayamos a la calle, a la calle para decirle a este Gobierno que no destruya, a la calle para decirle que es posible construir sobre lo construido, a la calle, porque las EPS, que tienen todavía mucho qué mejorar, son algo que debemos defender, porque Colombia merece un sistema de salud que vaya avanzando y que no empiece de ceros”.

Valencia también incitó a que se marche en contra del resto de reformas sociales propuestas por el Ejecutivo: “A la calle, para decirle no a la nefasta reforma laboral, que no quiere generar empleo, que no permite la formalización y que solo privilegia a los sindicalistas que ya tienen empleo. A la calle, para decirle no a la reforma pensional, que quiere llevarse su pensión y la mía para pagarle a muchos, pero va a generar un problema muy grave para los jóvenes que en el futuro van a tener que responder, no solamente por las pensiones de quienes han ahorrado, sino también de todos los demás”. Video: Bus de turismo se fue a un abismo con 40 pasajeros

Las marchas se realizan en las ciudades principales del país, entre ellas, Cali, Bogotá, Medellín Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Manizales.