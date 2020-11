Uno de los objetivos de la reunión con el nuevo mandatario de Bolivia es impulsar la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que Colombia preside desde julio.

El presidente, aunque iba varios metros adelante, se devolvió con toda su comitiva de escoltas para refutar esas acusaciones frente a frente con sus contradictores.

“¿Por qué me dices paramilitar si no lo soy?”, le preguntó varias veces a un hombre que sostenía una cámara. En el intercambio no se alcanza a escuchar la respuesta del manifestante, pero otro sí grita “es un Gobierno injusto, llevamos más de 700 líderes asesinados”.

El presidente Duque, para concluir, le dice al hombre “¿Te digo algo? Los están matando los mismos carteles de las disidencias”.