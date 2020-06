Así podrán salir los niños y las niñas desde este lunes

Así mismo, las niñas y los niños de este rango de edad, obligatoriamente, deben estar acompañados por un adulto entre 18 y 59 años, quien no debe tener enfermedades que puedan generar mayor riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Este cuidador podrá estar a cargo de máximo dos niñas y niños en cada una de estas salidas.

Ellos podrán salir, brevemente, siempre y cuando cuenten con el esquema de vacunación actualizado para la edad y no tengan enfermedades de base que impliquen alto riesgo de infección respiratoria aguda y COVID-19.

Además, tanto niñas, niños y adolescentes, así como sus padres de familia y cuidadores, siempre deben usar mascarilla o tapabocas cubriendo boca y nariz (no usar guantes) y mantener un distanciamiento social de 2 metros de otras personas. Al regresar a casa, es necesario que realicen el lavado de manos, e implementen las medidas para la limpieza y desinfección de sus zapatos, el lavado de la ropa con que salieron y una ducha antes de entrar en contacto con el resto de la familia.

Cabe explicar que, esta medida no incluye a niñas y niños menores de dos años, puesto que el uso de tapabocas en estas edades no está recomendado al generar riesgo de asfixia y sofocación. También, porque su esquema de vacunación aún no está completo, y porque su caminata es inestable (propia de su proceso de desarrollo) y puede generar que requieran la necesidad de soportarse en diferentes objetos con sus manos o tener contacto frecuente con el piso y así, aumentar el riesgo de contraer el virus.