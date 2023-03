Así pasó su primera noche Aída Merlano tras ser deportada a Colombia

Como si se tratara de una estrella de cine y no de una prófuga de la justicia contra quien pesan dos condenas, este viernes llegó a Colombia deportada desde Venezuela la excongresista Aída Merlano Rebolledo. La exsenadora retornó pasados 3 años de su cinematográfica fuga y tras permanecer bajo el refugio del régimen de Nicolás Maduro.

Merlano pisó tierras colombianas sobre el mediodía de ayer en medio de un colosal operativo seguido de cerca y en vivo por los medios de comunicación, lo que hacía ver su comparecencia no como una deportación, sino como un espectáculo propio de la farándula criolla.

A primera vista, la excongresista no parecía una reo con cuentas pendientes con la justicia, sino una verdadera vedette: arribó sin grilletes, impecablemente arreglada y hasta portando un lujoso bolso. Previamente, como antesala a lo que se venía, Merlano divulgó en sus redes sociales un video en el que aparecía con un vestido negro y maquillaje haciendo la mímica de una canción que reza “escuchen bien y mírenme, pensaron que jamás podría volver”. Lea: ¿Juego de tronos? Estos han sido los amores de Aída Merlano

Al margen del sensacionalismo y espectacularidad que rodeó su llegada, Merlano retorna a Colombia en medio de tensión política por la crisis en el Ejecutivo desatada por las denuncias de ingreso de “dineros calientes” a la campaña Petro. A ello se suma la expectativa por la información que Merlano dice tener sobre el modus operandi de mafias políticas en la Costa Caribe. Todo esto con un telón de fondo: las elecciones regionales.

“Tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra y darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí. También para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla (...) fui víctima de un clan político y mafioso”, declaró Merlano, no sin antes agradecer a Petro y Maduro “por agilizar” su deportación.

La exsenadora –contra quien pesan dos condenas, una por corrupción al sufragante y concierto para delinquir, y otra por violación de topes electorales–, arribó al país haciendo dos solicitudes concretas. Por un lado, que sea recluida en Bogotá y en un sitio en el que se garantice integralmente su seguridad. Por el otro, que la Fiscalía de Francisco Barbosa agilice las investigaciones en contra de las familias Char y Gerlein en el Atlántico, a quienes su defensa señala no solo de intentar acabar con su vida y acallarla, sino de ser los cerebros de delitos electorales.

“Temo por mi vida. Temo un atentado y que esta vez sí logren su cometido, como cuando lo intentaron hacer al tratar de asesinarme en una finca luego de ser violada (...) Nunca he huido de la justicia. Me fui porque mi vida corría peligro y para preparar mis pruebas (...) le exijo a la justicia, en especial a la Fiscalía, que comiencen las investigaciones e imputaciones”, agregó.