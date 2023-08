Así operaba Orión, el influencer acusado de explotación sexual

En Instagram, el influencer financiero de 46 años acumula más de 3,3 millones de seguidores y se jacta de su dominio de varios idiomas: italiano, portugués, español e inglés. Además, las autoridades reseñan que estudió una maestría en el área financiera de Harvard y fue compañero de la hija del expresidente Donald Trump. Según la Policía Nacional, con su estilo de vida, el hombre deslumbraba a menores de edad en condiciones vulnerables en Medellín y Antioquia.

“Me contactó por Facebook y me dijo que estaba en Medellín para que nos viéramos. Ahí me dio su número de WhatsApp, cuadramos para que yo fuera a su casa, porque yo necesitaba una plata”, inicia el escabroso relato de una menor que denunció ante las autoridades judiciales a Michael Depp, el nombre de pila del hombre conocido como Orión.

“Orión me envió un carro por una aplicación para que me recogiera y me llevara a su casa en Bello, en San Jacinto. Su casa era de tres pisos, en el último estaba su habitación, estaba llena de espejos. Él sabía que tenía 16 años”, contó la víctima en un testimonio revelado a medios nacionales.

La investigación indica que el abusador ofrecía dinero a menores a cambio de estos encuentros sexuales en su casa. El hombre también exigía varias condiciones a sus víctimas: no tener cicatrices, hijos y tener todo el cuerpo depilado. Incluso, las obligaba a grabar contenido pornográfico.

“Cuando nos desvestimos me dijo que no le gustaba que tuviera vellos en las piernas ni en ninguna parte, entonces me hizo depilar, a mí eso no me gustó, me sentía incómoda, tuvimos relaciones y me pagó 250.000 pesos, luego me pidió el taxi”, contó una de las menores identificadas por la Policía.

Desde el mes de abril, cuando una de las víctimas alertó a las autoridades, la Policía le seguía la pista a Orión. Durante una jornada de atención a menores de edad de la Policía en el departamento de Antioquia, una joven se acercó a una de las mujeres policía de la Dirección de Protección para contar la aterradora historia.