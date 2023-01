Así fue la intervención de Petro en cumbre de presidentes de la Celac

Gustavo Petro

Para reducir la violencia política, el mandatario colombiano aseguró que las vertientes políticas deben respetarse entre sí cuando llegan al poder y a gobernar.

“Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelas derechas, en América Latina no tiene que haber ni un solo preso político, pero si llegan las derechas al poder no es para matar a las izquierdas, no es sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución”, señaló Petro.