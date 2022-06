Así es la tributaria que cocina el equipo de Gustavo Petro

A pesar de sus metas ambiciosas, a los asesores de Petro no los desvela el fracaso de Carrasquilla y sostienen que el problema con dicha reforma fue que la gente entendió que les cobrarían más impuestos “a los de abajo”.

A pesar de sus metas ambiciosas, a los asesores de Petro no los desvela el fracaso de Carrasquilla y sostienen que el problema con dicha reforma fue que la gente entendió que les cobrarían más impuestos “a los de abajo”.

“La propuesta del exministro Carrasquilla era gravar los productos de la canasta básica, y en el impuesto de renta bajar el umbral para gravar a las personas de más abajo”, dijo uno de los asesores más cercanos al presidente electo, Ricardo Bonilla, quién enfatizó entonces en que no se bajará ese umbral para la declaración de renta y tampoco se tocará la canasta familiar. “El proyecto está concentrado en el impuesto de renta, no está concentrado en el IVA, no se va a tocar la canasta básica familiar”, afirmó en La W.