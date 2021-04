Según afirmó esta semana el presidente Iván Duque, en su programa Prevención y Acción, el aumento del ritmo y la llegada a más de 200.000 vacunas diarias depende de varios factores. “Depende del flujo, de la distribución, de que no haya contratiempos en la llegada de las vacunas y, sobre todo, que tengamos siempre aseguradas las segundas dosis”, afirmó.

Por lo que, afirma, “el punto de inflexión está en la aplicación, así que todos los municipios deben acelerar las estrategias para hacerlo”.

Y es que mientras unas regiones y ciudades han tenido grandes avances en sus estrategias de vacunación, otros todavía no despegan. Pero es importante entender que la eficacia de este proceso no se mide por quién ha aplicado más vacunas a la fecha, sino por quién despacha o aplica a mayor velocidad las dosis que le son entregadas, por lo que aunque Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca sean los territorios con más dosis aplicadas a la fecha, no significa que sean los mejores en su aplicación diaria de vacunas.

Así, los departamentos que han aplicado a mayor velocidad las dosis que les han entregado mostrando más efectividad son Cundinamarca, Vaupés y Amazonas.

A la fecha, Cundinamarca ha aplicado el 94 % de las vacunas que le han sido entregadas, pues ha recibido 228.932 dosis y ya aplicó 217.324. Vaupés, por su parte, tiene un avance del 84 %, pues ha aplicado ya 12.714 de las 15.057 dosis que le han entregado. Y Amazonas tiene un avance del 83 %, con 49.428 dosis aplicadas de 59.678 que ha recibido.

Los grandes departamentos y ciudades parecen ir a una eficiencia media, pues se ubican en avances entre el 60 % y el 70 %. Bogotá, por ejemplo, ha aplicado 664.568 dosis de las 979.793 que le han entregado, con un avance del 67 %. Antioquia tiene un avance del 72 %, con 510.019 dosis aplicadas de 703.293 que ha recibido. Y Valle del Cauca muestra un avance del 62 %, con 330.227 de 524.493 dosis recibidas.

Otros lugares como Cartagena, Santander, Tolima y Norte de Santander reportan también avances entre el 60 % y el 70 %.

A la fecha, los lugares menos efectivos en vacunación son Buenaventura, Santa Marta y Cauca. Buenaventura ha aplicado 6371 dosis de 12.073 que ha recibido, es decir, el 52 %. Santa Marta ha aplicado 25.778 dosis de 47.807 que le han sido asignadas, es decir, 53 %. Por su parte, Cauca ha aplicado el 53 % de sus dosis.

A nivel nacional, el país ha aplicado el 68 % de las vacunas que ha recibido, es decir, 3.455.084 de las 5.065.284 de dosis que han aterrizado en Colombia, por lo que hemos vacunado a 4,6 % de la población con al menos una dosis de vacunas y 1,98 % con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19.

En datos, eso representa 6,58 dosis por cada 100 habitantes y un ritmo de aplicación diario de 0,18 dosis por cada 100 habitantes, según la información de Our World in Data.

En cuanto a cobertura por poblaciones, el Ministerio de Salud indicó que se han aplicado 896.839 primeras dosis a adultos mayores de 80 años, lo que representa una cobertura del 80 % en la meta de este grupo poblacional.

También se han aplicado 708.350 primeras dosis en Talento Humano en Salud, equivalente al 75 % de este grupo; 689.265 dosis en personas de 70 a 79, equivalente al 32 % de la meta; y 89.362 dosis en población de 65 a 69 años.

¿CUÁNTO TOMARÁ CUMPLIR LA META DEL PLAN?

La pregunta es, entonces, a este ritmo, ¿cuánto puede tomarle al país vacunar al 70 % de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño? Según el tablero de datos para hacer seguimiento a la vacunación construido por la científica de datos Pilar Sáenz, “para lograr aplicar todas las dosis compradas este año, que son 61.500.000, se requeriría aplicar a diario 223.250 dosis”.

Pero con el ritmo de hoy hay tres escenarios. Si Colombia aplica diariamente 156.476 vacunas, que ha sido la cantidad máxima aplicada en un día, hasta ahora, aplicar las 61.500.000 dosis que se han comprado se lograría para el 19 de abril de 2022.

En otro escenario, si se aplican diariamente 104.858 dosis, la cantidad aplicada en el reporte más reciente, se lograría aplicar todas las dosis compradas para el 19 de octubre de 2022.

En el último escenario, si Colombia aplica 60.615 dosis diarias, que corresponden al promedio actual de dosis, todas las dosis compradas se habrían aplicado para el 27 de noviembre de 2023.

Los escenarios no son optimistas, teniendo en cuenta que el Gobierno ha dejado claro su meta de cubrir al 70 % de aquí a que finalice el año. Sin embargo, para alcanzar esa meta, el país debe acelerar la vacunación tanto como sea posible, poniendo los ojos especialmente en aquellos territorios que están presentando más dificultades para avanzar de forma exitosa en el proceso.