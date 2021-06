La sección Quinta del Consejo de Estado rechazó las tres demandas que se habían interpuesto contra la elección de Margarita Cabello como procuradora General de la Nación para el periodo 2021-2025.

Con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, se determinó que ninguna de las demandas cumplía los presupuestos para anular la elección de Cabello, por lo que continuará al mando del Ministerio Público.

Para el alto tribunal, no hubo irregularidades en la elección de Cabello y no se trasgredió la ley. “La elección de la señora Margarita Leonor Cabello Blanco no transgredió los artículos 240, 242.2, 278.5, 279 y 280 de la Constitución Política de 1991”, precisó la decisión.

Así mismo, se decidió que la elección de Cabello no faltaba a la separación de poderes, como sostenía una de las demandas.

Además, el fallo asegura que no hay “inmunidad” disciplinaria en favor del presidente Iván Duque con la elección de Cabello, pues estas facultades de investigación y juzgamiento recaen en la Cámara de Representantes y el Senado.

Una de las demandas presentadas contra la elección de Cabello decía que debía dejar el cargo, ya que fue ternada para el Ministerio Público por el presidente Iván Duque cuando era Ministra de Justicia y que por tanto el Senado desconoció el principio de separación.

Además, advertían los demandantes que Cabello estaba impedida, ya que argumentaban que el jefe del Ministerio Público, que ejerce funciones ante la justicia y rinde conceptos ante las Cortes, no puede ser elegido allí si un año antes fueron ministros del despacho.

Sin embargo, estos argumentos no fueron acogidos por el Consejo de Estado, que dejó en firme está elección que contó con 83 votos de los congresistas del Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Liberal, La U, Colombia Justa-Libres y Mira.