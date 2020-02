Arrestan a agente de la DEA acusado de colaborar con cártel colombiano

La DEA ha rechazado comentar sobre la contratación de Irizarry y sobre las posibles alertas rojas que surgieron durante su proceso de revisión.

Fiscales federales de Tampa, Florida, alegan que la confabulación no sólo enriqueció al agente, sino que benefició a dos cómplices que no han sido acusados y que no son nombrados en el acta acusatoria.