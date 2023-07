Armando Benedetti no asistió a la cita con el Consejo Nacional Electoral

Aunque estaba citado para este martes en la mañana, el embajador Armando Benedetti, por intermedio de sus abogados, anunció que no asistía a la citación del Consejo Nacional Electoral, en la que se investiga la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro el año pasado.

Precisamente en la carta que Benedetti le envió a los magistrados investigadores, Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada, señala que “haré uso a mi derecho de guardar silencio”. Sin embargo en la comunicación destaca que fue informado de esa citación fue por noticias de los medios de comunicación en tal sentido. Lea aquí: La invitación que le hizo Gustavo Petro al primer ministro de Portugal

La investigación que adelanta la autoridad electoral se debe a una declaración que dio el hoy embajador saliente de Colombia en Venezuela, en donde asegura que a la campaña política de Petro el año pasado llegaron al menos 15 mil millones de pesos en la Costa Caribe.

Lo anterior se suma a los audios que se conocieron en los cuales Benedetti tiene fuertes enfrentamientos con la hoy exjefe de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia, en las cuales igualmente se habla del tema del dinero. Lea aquí: Atención: Irene Vélez se va del Ministerio de Minas tras varias polémicas

Benedetti, quien aún funge como embajador, ha mostrado en los últimos días varias fotos de las actividades que hace, entre ellas deportivas.

Al respecto, desde su cuenta de Twitter, escribió a principio de julio que: “En junio sólo recibí el 25% de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia NO REMUNERADA que negaron y en la que he insistido. Para los “preocupados”, estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país”.