“Aquí se está desatando el poder constituyente”: Petro en Mompox

“El corazón de la patria es esto, esos lugares por donde pasamos (con el Gobierno por el Pueblo), y quisimos hacerlo en lugares simbólicos solo por su existencia y que allí reuniéramos estas asambleas populares, que cada vez más se convierten en asambleas constituyentes. Y debo decirlo, aquí se está desatando el poder constituyente, que consiste en que el pueblo decida, no simplemente en que el pueblo hable”, indicó el mandatario . Lea: “Egoístas sociales”: Petro sobre senadores opositores que no apoyan sus reformas

Así mismo, agregó: “El pueblo constituyente es el que decide y los gobiernos obedecen. Y ese espíritu se constituye aquí, aquí se constituyó la Patria, con negros, indígenas, mestizos... la inmensa mayoría campesinos y pescadores. Un grupo pequeño estudiaba en lo que hoy es colegio Pinillos”. No deje de leer: Denuncia contra Petro por presunta financiación de disidencias Farc a su campaña

“El dinero público, que es para garantizar los derechos fundamentales del pueblo, se está gastando el volver más ricos a los ricos, por eso no quieren una constituyente, por eso el que diga que se aplicó la Constitución del 91 es porque vive en Chapinero alto y no conoce que aumentó la desigualdad en el país. Se trata de cambiar esto, para eso estoy aquí, no para denunciarlo. Por eso necesitamos un pueblo que no simplemente oiga, sino que actúe y decida. Estamos convocando al pueblo de Colombia a decidir. Decidamos primero entre lo que tenemos aquí y nos vamos por la libertad, pero primero el gobierno debe obedecer al pueblo”, concluyó.