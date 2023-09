Aprobado en primer debate proyecto que busca regular la eutanasia en Colombia

El proyecto de ley que busca regular la eutanasia o muerte médicamente asistida en Colombia fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera del Congreso de la República.

La iniciativa, que está siendo liderada por el senador Humberto de la Calle, tiene como prioridad garantizar la muerte digna.

El congresista aseguró que aunque falten aún tres debates para su aprobación en el Legislativo, se ha avanzado mucho con la aprobación en este primer debate.

"Después de varios intentos, hemos logrado la aprobación, en la comisión primera del senado, del proyecto sobre la muerte médicamente asistida. Es un proyecto que se basa en la dignidad de la vida y la libertad, para que las personas que no compartan estas ideas, no acudan al proceso y ya, todo según su pensamiento y libre albedrío", explico de la Calle.

Los puntos más polémicos dentro de la propuesta están relacionados con la objeción de conciencia médica y la edad para acceder a la muerte médicamente asistida, por lo que serán temas que continuarán sobre la mesa en los próximos debates.