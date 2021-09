Precisamente los liberales tomaron esa decisión el miércoles, en reunión de bancada y fue unánime, tras considerar que las explicaciones que dio Abudinen el viernes pasado en el debate no fueron suficientes para considerar que no sabía o que no hizo lo suficiente para que el controvertido contrato con la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a colegios y escuelas no se diera.

Lea: Ministra TIC, Karen Abudinen renunciará por escándalo de Centros Poblados

Al respecto el representante Juan Fernando Reyes, informó desde su cuenta de Twitter que: “En el @PartidoLiberal decidimos votar positivo y en bancada a la moción de censura de la @MinTIC_responde Karen Abudinen. Este viernes será la votación”.