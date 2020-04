Apoyo científico de Asocolflores apoyará labores de detección de COVID-19

“Cualquiera puede tener Coronavirus, no presentar síntomas y contagiar a los demás. Si estamos en casa, no nos contagian, no contagiamos. Los cultivos están trabajando con las personas que estrictamente se requieren para su funcionamiento actual. Licencias remuneradas y turnos rotativos son una de nuestras estrategias para combatir el virus”, puntualizó el presidente de Asocolflores.

Por su parte, Jorge Mario Díaz, director ejecutivo de Agrosavia, aseguró que “estamos poniendo al servicio del país nuestro talento humano y la infraestructura física y tecnológica para contribuir al fortalecimiento de las capacidades diagnósticas del país”.