Aplazan audiencia sobre segunda condena a Carlos Mattos

Aunque se esperaba que este viernes el Juzgado 30 de Conocimiento de Bogotá retomara el proceso contra Carlos Mattos, luego de que fue anulada por el Tribunal Superior de Bogotá la sentencia que lo condenó, una carta del empresario en la que revocó el poder a su abogado provocó el aplazamiento de la diligencia.

“Me siento tan desorientado como lo está mi proceso. Por eso revocó el poder que he otorgado a mis defensores y ruego a su señoría se me conceda el tiempo justo para recomponer mi defensa técnica en busca de un mejor amparo, créame que no estoy en condiciones físicas ni anímicas de asistir a la audiencia en esas condiciones”, dijo Mattos en una carta que envió y que fue leída por su anterior apoderado, Omar Suárez.