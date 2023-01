Anuncian nueva moción de censura contra ministra Irene Vélez

Gravísimo lo que revela @EspinosaRadio ; la MinMinas manipuló un informe para engañar a los colombianos y justificar la suspensión de la exploración petrolera. Ministra, NO MIENTAN MÁS, NO IMPROVISEN. Por el bien de nuestro país, renuncie de una vez por todas. pic.twitter.com/9DiJBQEPMl

“Formalmente pido su renuncia y la pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico, un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado”, señaló.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, explicó que las reservas se dividen en tres tipos: las reservas probadas: “es cuando hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en un 90 %”, las probables, cuando: “es 50 % si, 50 % no”, y las posibles, cuando: “la probabilidad de es del 10 %, esas son las reservas”.

“A nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas , y cosa distinta son los recursos contingentes, es cuando tienes una información que te permite saber que petróleo y que gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento, entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos por ejemplo: gas hasta el año 2037”, añadió el presidente gremial, quien considera que las “inconsistencias” son utilizadas para justificar que país no necesita nuevos contratos.