Anuncian denuncia contra Petro por supuesta participación en política

Otro de los que cuestionó al mandatario fue el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien preguntó si habían cambiado las leyes en el país.

A las críticas se sumaron el congresista JP Hernández, y el ex gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Ambos llamaron la atención del mensaje del presidente y aprovecharon para tirarle otras indirectas.

Y Zuluaga, por su parte, consideró que las palabras del mandatario eran “una invitación a quienes creemos que la fatalidad que estamos viviendo no se puede reelegir. El país lleno de problemas y el presidente en modo campaña. Más irresponsable no podría ser. Petro no gobierna y solo piensa en reproducirse en el poder”.