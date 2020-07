Anulan resolución que otorgó pensión a exsenador Pablo Victoria

El Consejo de Estado declaró la nulidad por medio de la cual el Fondo de Previsión Social del Congreso (Fonprecon), le concedió el derecho a la pensión de congresista al exsenador Pablo Victoria, al considerar que era beneficiario del régimen de transición establecido para parlamentarios en 1994.

Fonprecon le había concedido la pensión con base en el régimen de transición de pensiones para congresistas de 1994, porque, si bien no había acumulado los requisitos en tiempo de servicio, había homologado el tiempo sobrante por ser el autor de varios libros, sirviéndose de la ley, que permite que cada obra escrita de enseñanza que el afiliado haya aportado a la sociedad es equivalente a dos años de servicio.

El fondo interpuso una demanda de nulidad contra la resolución por medio de la cual se concedió la pensión y solicitó que se reintegraran los valores a los que no tenía derecho el pensionado. A su juicio, el excongresista no reunía los requisitos para acceder a los beneficios del régimen de transición pensional de congresista, entre otras cosas, porque las obras presentadas para homologar el tiempo de servicio no reunían las condiciones a las que la ley reconoce como de enseñanza.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió de manera parcial a las pretensiones.

En este caso, sostuvo que solo tres de los libros cumplían con los requisitos para que se le concediera la homologación en el tiempo de servicio.