El acto se dio en medio del debate de moción de censura que adelantó la Cámara de Representantes al funcionario, tras una nueva orden emitida por el Tribunal Superior de Bogotá, que consideró que el acto anterior no se adecuaba a la orden impartida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.

“Con el propósito de que no quede duda alguna de mi sujeción estricta a la Constitución y la ley, así como a mi genuina intención de pedir perdón, me permito reiterar que en cumplimiento de la acción de tutela de fecha del 22 de septiembre y auto proferido por el Tribunal Administrativo de Bogotá, Sala Civil de hoy 7 de octubre de 2020, y comunicado al Ministerio de Defensa a las 6:44 minutos de la noche, me permito reiterar que presento disculpas, disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional, Esmad, durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre de 2019”, dijo Trujillo.

El alto funcionario estuvo en la palestra pública por una orden impartida por la Corte Suprema de Justicia, en la que debía pedir perdón por los abusos policiales, no obstante, el ministro aseguró que con las excusas que había rendido días atrás en una rueda de prensa de la Policía, era suficiente.

Sin embargo, una acción legal por parte del abogado Alirio Uribe, originó que el Tribunal Superior de Bogotá estudiara si el jefe de la cartera de Defensa habría incurrido en una acción de desacato, al no ofrecer las excusas como lo había ordenado la Corte Suprema. (Lea aquí: Mindefensa tendrá que volver a pedir perdón en las próximas 24 horas)

El tribunal, este miércoles, le dio la razón a Uribe, por lo que el ministro no escatimó en acatar la directriz del tribunal, que le había dado 24 horas para hacerlo.