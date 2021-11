Incluso al hablar sobre los gobiernos perpetuos como el de Cuba, entre otros, lo hizo recordando una canción del charro mejicano Vicente Fernández, Volver Volver. “Este amor apasionado anda todo alborotado por volver... voy camino a la locura y aunque todo me tortura, quiero volver. Y sigue Vicente y yo pensando en las elecciones de Nicaragua, el amor vuelve, la democracia no. Uno puede reverdecer un amor que se perdió pero la historia de la humanidad ha demostrado que cuando se pierde la democracia no vuelve”, señaló Uribe con lo que arrancó aplausos de los jóvenes.