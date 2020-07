Aníbal Gaviria rechaza decisión de la Corte Suprema de mantener su detención

Mediante un comunicado de prensa, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de mantener la detención domiciliaria en que se encuentra.

“Con estupor, como estoy seguro ha recibido Antioquia y el país que se ha pronunciado casi unánimemente en contra de la medida, he recibido la decisión de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia de declarar ‘impróspera’ nuestra solicitud de revocar la medida de aseguramiento que me impuso la Fiscalía General de la Nación”, señaló en el texto.

Añadió que agradece a todos quienes le han enviado mensajes de apoyo en medio del proceso. Lea aquí: Corte ratificó medida de aseguramiento al gobernador Anibal Gaviria

“Esta medida inaudita me mantiene alejado de mi responsabilidad como gobernador de Antioquia, lo cual además de violentar mis derechos y los de los antioqueños, me produce un dolor adicional, pues me impide liderar los esfuerzos contra el Covid-19 en el momento más crítico”, afirmó.

Cabe recordar que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia informó este miércoles que declaró impróspera la solicitud de control de medida de aseguramiento presentada por el defensor del gobernador Aníbal Gaviria Correa, lo que quiere decir que el mandatario suspendido seguirá por ahora en detención domiciliaria.

“La Sala consideró que la defensa no logró demostrar la violación de garantía alguna, ni evidenció la configuración de ningún error en la valoración de las pruebas realizadas por el Fiscal primero delegado ante la Corte al definir la situación jurídica de Gaviria Correa”, informó el tribunal en un comunicado de prensa.

La Fiscalía General señala a Gaviria de haber incurrido en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros, en ocasión del contrato para el mejoramiento y la pavimentación de la bautizada Troncal de la Paz, tramo la Cruzada (Remedios)-Caucasia, vía que conecta a las subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño