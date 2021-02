El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años por irregularidades en el programa de Agro Ingreso Seguro (AIS), reapareció como testigo en el juicio que se le sigue a otros exfuncionarios investigados en el mismo proceso.

En la tarde de este martes, en medio de una audiencia virtual, el Juez 43 Penal del Circuito de Bogotá escuchó al exministro, quien fue citado como testigo estrella de la defensa, en el proceso que se le sigue a tres exfuncionarios de la cartera agropecuaria, entre ellos Juan David Ortega Arroyave, Oskar August Schroeder Muller y Tulia Eugenia Méndez Reyes.

El exministro defendió tajantemente al entonces secretario Ortega, porque según él, este no tuvo nada que ver con este programa “ni cuando se concibió, ni tampoco cuando se negoció el tratado de libre comercio, o en el momento en que se discutió técnicamente la forma en que se podía pensar e implementar las diferentes herramientas de los módulos o la celebración de los diferentes convenios”.

A partir de ese momento se refirió a su proceso, en el cual dijo que la Fiscalía cometió muchos errores por armar una acusación que catalogó como política. También se refirió al subsidio de la actriz y modelo Valerie Domínguez, del cual dijo que se realizó cuando él ya no era ministro.

Añadió que este es un caso ideado por el señor Enrique Angarita, un ingeniero particular del departamento del Magdalena, que les vendió la idea a otras personas, pero que él y su equipo no tienen nada que ver y que la Fiscalía no se tomó la tarea de hacer una investigación exhaustiva, porque “este programa se planeó bien, pero aquí lo que hay es un fraude de unos particulares a un programa y eso ya escapa a la planeación”.

Agregó que él fue el que terminó en “una pelea política, “que es una lucha muy dura que hay en este país y que desgraciadamente las personas se quieren acabar y enviar a la cárcel, de una forma atroz, pero esto nada tiene que ver con mis funcionarios y menos con el secretario general”, puntualizó.