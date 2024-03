Álvaro Uribe vuelve a criticar la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia

Nuevamente el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se refirió a la llegada al país del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso para que cumpla funciones de gestor de paz y dijo que considera que esa decisión estuvo gestada en motivaciones políticas.

Así lo expresó en un video que publicó este lunes en redes sociales, en donde considera que así como él lo hizo en su gobierno, designar como gestores de paz a unos guerrilleros del ELN, la administración de Gustavo Petro igualmente lo puede hacer, pero en el fondo no tiene ese propósito. Lea aquí: Defensoría pidió que las estaciones de Policía no reciban a más detenidos

Para el exmandatario “que Mancuso sea gestor de paz para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz. Pero la discriminación es inexplicable. Los hay que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia”. Lea aquí: Fotos y videos de ciudadanos servirán para sancionar infracciones de tránsito

El jefe del Centro Democrático, estimó además que otros exparamilitares no estén corriendo la misma suerte de Mancuso y se preguntó si es que el requisito para convertirse en gestores de paz es lanzar acusaciones en su contra. “Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar (Jorge 40) o Carlos Jiménez (Macaco). ¿Qué tienen qué decir para que los nombren gestores de paz, deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado como en varias ocasiones lo hice con Mancuso”.