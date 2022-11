Álvaro Uribe le gana caso judicial a Daniel Mendoza, creador de ‘Matarife’

La Corte Constitucional rechazó la nulidad presentada por Daniel Mendoza, creador de ‘Matarife’, sobre la orden de realizar las rectificaciones sobre la serie.

Luego de la decisión sobre rectificación pública ordenada a Mendoza, debido a comentarios sobre el expresidente Álvaro Uribe, en relación a la serie ‘Matarife’, él solicito la nulidad ordenada a estas rectificaciones, pero la Corte las rechazó. (Corte Suprema no investigará a Álvaro Uribe por la ‘Ñeñepolítica’)

Según el fallo, los argumentos presentados por parte de Mendoza no satisfacen el requisito de carga argumentativa, porque no eran claros, precisos, expresos, pertinentes ni suficientes, así como partían de premisas que no eran ciertas, no cuestionaban contenidos objetivos de la decisión y no estaban dirigidos a demostrar una vulneración del derecho al debido proceso.