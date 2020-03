Alertan sobre los riesgos de transportar a los niños en moto

Los estudios señalan que los niños desde su nacimiento hasta los dos años son identificados como un grupo propenso a las lesiones de cuello y cabeza. Por la proporción del peso del cráneo, es más probable que se presenten lesiones en la columna cervical si la cabeza no está propiamente soportada.

De acuerdo con Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, “los niños no aprenden a sentarse por sus propios medios hasta aproximadamente los nueves meses y no han desarrollado suficiente masa ósea y muscular que les permita sentarse sin soporte con su espalda recta. Como dato particular, el año pasado 15 niños menores de un año resultaron muertos o lesionados en un siniestro vial en moto”.

Además, es necesario tener en cuenta que los niños se quedan dormidos y pueden perder el equilibrio ante una maniobra de reacción, algunos de ellos no alcanzan los reposapiés laterales, ocasionándose lesiones, porque sus pies pueden enredarse con los radios de la rueda.

Sobre este aspecto, Lota recomienda a los motociclistas evitar el transporte de niños y niñas menores de 10 años en este tipo de vehículos.

“Todos coincidimos al afirmar que los niños son el futuro del país, sin embargo, en la práctica, hemos venido observando una serie de comportamientos riesgosos que nos deben cuestionar como padres y adultos responsables. Es muy preocupante que en promedio cada cuatro días un niño menor de 10 años pierda la vida o resulte gravemente lesionado al viajar en una motocicleta”.