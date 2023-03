¡Alerta! Disidencias convierten un pueblo en centro de entrenamiento de niños

En esta zona también hay intermitencia y tránsito del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la disidencia llamada Segunda Marquetalia, además de las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que, aunque no tienen presencia física, “son generadores de amenazas”.

Atropello de derechos

“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla”, lamentó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.