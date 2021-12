El pasado 11 de noviembre, la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió para definir si aceptaban o no una tutela radicada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, en la que pedían quitar la calidad de imputado contra el líder del Centro Democrático, quien enfrenta un proceso por presunta manipulación de testigos.

Antes de que se tomara una decisión definitiva sobre la petición, empezó a rumorarse, que los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, habrían hecho llamadas a los magistrados de la Corte para tratar de interferir en la decisión final sobre este tema.

El escándalo no se hizo esperar e incluso por una declaración de Linares, en entrevista con Semana, el expresidente Uribe denunció penalmente al expresidente Juan Manuel Santos.

(Lea aquí: Álvaro Uribe denuncia penalmente a Juan Manuel Santos)

Esto dijo Linares: “Entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes (Santos y César Gaviria), de cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas distintos, sociales, políticos, pero ellos afortunadamente no son abogados, entonces en temas jurídicos no podemos compartir argumentos jurídicos”.

Por estas palabras, los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, anunciaron acciones legales contra el expresidente Juan Manuel Santos y el magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares.

Según el documento que fue presentado ante la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones, la denuncia se realiza en el marco de presuntos delitos de omisión de denuncia, tráfico de influencias y otros.

La defensa de Uribe cuestiona que Linares no hubiese denunciado, previamente a la votación de la tutela de Uribe en la Corte, que algunos magistrados recibieron llamadas del expresidente Santos con el fin de presionarlos para votar en contra de la tutela de Uribe.

La denuncia contra Linares asegura que “resulta censurable, recordando que admitió y confesó públicamente que Santos lo había llamado a él y a otros cuando se estaba definiendo y estudiando la tutela dentro del proceso contra Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal”.

Tras conocerse la denuncia, este jueves, el magistrado Alejandro Linares pidió excusas públicas a sus compañeros de la Corte y aseguró que, “Frente a preguntas específicas sobre si los expresidentes Gaviria y Santos habían hecho llamadas a magistrados de la Corte, respondí de forma ambigua que tenía entendido que algunos de mis colegas habían recibido llamadas, pero que no me constaba personalmente”.

Y agregó que reitera que, “no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular. La interpretación dada por ciertas personas a mis declaraciones a los medios no se compadece con la majestad de la justicia, ni con la rigurosa deliberación jurídica y el profundo y serio debate surtido en este caso”.

Linares para finalizar, se disculpa: “Ofrezco disculpas públicas a mis colegas magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y a los mencionados expresidentes de la República, quienes se han visto enfrentados a críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores de la opinión”.