Alejandro Gaviria volvió a atacar a Petro: “Se olvidó de la paz política”

“Petro tiene la tentación de lo simbólico, de las puestas en escena, del teatro en la política y eso está bien para liderar una toma de conciencia colectiva, pero no puede ser teatro no más”, reprocha.

“Se siente muy cómodo en los escenarios internacionales donde la política pública no está presente porque no tiene que dar soluciones reales a problemas concretos”, subraya Gaviria. Pero se olvida que gobernar es justamente dar soluciones reales.

“Hay una especie de contradicción entre lo que se predica y lo que se practica”, añade el exrector de la Universidad de los Andes. Y esa integración que predicaba “hoy en día podemos decir que no existe y no solo eso, es que no parece haber una visión clara sobre volverla a llevar a la práctica”.

Esta, como ha pasado en otros gobiernos de izquierda de América Latina, es una doble función: “es muy difícil satisfacer a sus bases, no traicionarlas, pero gobernar implica llegar a acuerdos. Lo que está mostrando el presidente es que muchas veces escoge a sus bases a pesar del precio”, culminó diciendo.