Alcaldesa de Bogotá y presidenta de la JEP, amenazadas por las ‘Águilas Negras’

Hasta el momento se ha pronunciado el investigador y subdirector de Pares, Ariel Ávila, “A los idiotas y cobardes que se esconden bajo la fachada de Águilas Negras les comunico que mi nombre es Ariel Fernando. Y otra cosa... no tengo miedo”, escribió en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa, por su parte, anunció que no ha recibido la misiva. “lamento el panfleto amenazante que varios ciudadanos y líderes denuncian haber recibido. Yo no he recibido ese panfleto. @SeguridadBOG y Policía van a verificar el panfleto y contactar a los afectados para hacer el estudio de seguridad y determinar medidas pertinentes”, dijo en su cuenta de Twitter.

Las autodenominadas ‘Águilas Negras’ han tenido la costumbre de fomentar amenazas por medio de panfletos.