Alcalde de Medellín suspende oferta y demanda de servicios sexuales en El Poblado

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, emitió dos decretos para abordar la problemática de la explotación sexual en el barrio El Poblado, tras el incidente con un ciudadano estadounidense descubierto junto a dos menores en un hotel de la zona.

El primer decreto establece la suspensión de la oferta y demanda de servicios sexuales en el área por un período de seis meses. En segundo lugar, se modifica el horario de cierre de los establecimientos nocturnos, estableciendo que deben cerrar a la 1:00 a. m. Adicionalmente, se implementarán medidas sociales en toda la localidad para abordar este problema de manera integral. Lea aquí: 137 víctimas no fueron incluidas en aceptación de Mancuso a JEP: Procuraduría

Frente a la problemática de menores de edad que son explotadas sexualmente, Gutiérrez señaló que no solo El Poblado se ve afectado por esta situación, sino que la situación se ha extendido a Laureles y hasta el Centro. “Este es un tema en donde hay bandas criminales dedicadas a la trata de personas”, añadió el mandatario.

Gutiérrez también indicó que lo acontecido este fin de semana es una situación gravísima que su administración no está dispuesta a ocultar y que, por el contrario, enfrentará. Por ello, anunció medidas más fuertes para atajar de raíz una situación cada vez más desbordada en Medellín. Lea aquí: Gobierno pide suspender decreto que reanudó aspersiones aéreas con glifosato

“Lo que tiene que haber es una sacudida como sociedad, no se puede seguir permitiendo esto. Lo que viene pasando es muy grave y no solo en Medellín. No podemos permitir que venga gente de afuera o de adentro a acabar con la niñez”, dijo en el programa radial.

A raíz del lamentable hecho de este fin de semana, el alcalde anunció que endurecerá las medidas para controlar la prostitución en la ciudad y combatir la explotación sexual infantil, las cuales anunciará en la mañana de este lunes.