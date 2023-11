Alcalde colombiano denuncia que lo estarían extorsionando para poder gobernar

“La opción que he tomado como mandatario es no arrodillar la institucionalidad ante estos grupos al margen de la ley, no podemos legitimarlos (...) La vida de uno está en peligro. A mí el plazo se me cumple mañana”, expresó. Lea además: Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, será candidato presidencial en 2026

El EMC, principal disidencia de las FARC, tiene desde el pasado 16 de octubre un cese el fuego bilateral con el Gobierno que se extenderá hasta finales de año como parte de una negociación de paz que el domingo declaró suspendida por “el incumplimiento” por parte del Estado a los compromisos asumidos, según ese grupo armado.