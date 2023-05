¡Al estilo Duque! Petro tocó la guitarra durante reunión con empresarios

En medio del evento, el presidente aceptó una de las dinámicas que le estaban colocando a los invitados, por lo que no solo terminó arriba del escenario compartiendo con el grupo empresarial, sino que también se apropió de una guitarra, la cual terminó tocando muy a su estilo.

May 04 - 07:55

La imagen del inusual momento fue compartida por Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en Twitter, en la que el empresario español comentó que estaban complacidos no solo de haber recibido a Petro y a sus ministros, sino que también destacó que Colombia es un país “con un potente tejido empresarial con el que buscamos mantener las buenas relaciones que tenemos”. Le recomendamos: Esta fue la invitación que le hizo Gustavo Petro a las empresas españolas

Aunque no hay videos del momento en que el mandatario colombiano se apropió del instrumento musical, en redes sociales no han perdonado la oportunidad y desde que se compartió la imagen no han parado las comparaciones de Petro con el expresidente Iván Duque, quien en repetidas ocasiones también dejó en evidencia su gusto por la música.