Aída Victoria Merlano faltó a audiencia por presunto enriquecimiento ilícito

Aída Victoria Merlano debía presentarse este lunes ante la justicia para su audiencia de imputación de cargos en el proceso que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito. La influenciadora –condenada a 7 años y seis meses de prisión domiciliaria por favorecer la fuga de su madre, la exsenadora Aída Merlano– no asistió alegando que en el nuevo proceso todavía no tiene un abogado defensor. Lea: En vivo: lectura de fallo en contra de Aída Victoria Merlano

La diligencia judicial en contra de la influencer arrancó hacia las 11:00 de la mañana de este lunes de manera virtual. Una vez el juez instaló la audiencia, la señalada Merlano no apareció. En su representación acudió el abogado Harold José Vega.

“No tengo el poder para actuar en la diligencia. Yo fui su abogado en audiencias pasadas, sin embargo aún no me he reunido con la señorita Aída Victoria Merlano. Por eso me contacté con ella, y me dice que solicita el aplazamiento porque fue notificada el día viernes, con un día hábil”, se escucha a Vega en un audio de la cita recopilado por El Tiempo. Lea: Esta es la condena que tendrá que pagar Aída Victoria Merlano