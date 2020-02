Aida Merlano: “Los Gerlein y los Char organizaron mi fuga”

“Quienes organizaron mi fuga fueron los Gerlein y los Char (...) no sé cuánto pagaron, pero me dijeron que me iban a ayudar y que iba a tener una vida tranquila, me lo dijo el abogado Muñetón”, relató la política conservadora.

El abogado al que hace referencia es Diego Muñetón que en su momento también defendió los intereses de Enilce López, condenada a 37 por el crimen de Fabián Ochoa Torres perpetrado en junio del año 2000.

Merlano también narró que quienes organizaron su escape le “dijeron lo que debía hacer, de dónde me debía tirar y que debía salir y correr a la calle. Cuando caigo todavía no entendía quién era el de la moto”, al referirse a su fuga mediante una soga que descolgó desde la oficina del odontólogo Cely.

La prófuga de la justicia colombiana detalló del entramado de corrupción electoral en el Atlántico y añadió que por ese caso deberían estar presos “Debería estar preso Fuad Char, Arturo Char, Alex Char, Faisal Cure, Julio Eduardo Gerleín (hijo) y Julio Gerleín”.

Hace un par de semanas, la prófuga Merlano habló ante el Tribunal de Justicia de Venezuela y sus declaraciones provocaron una tormenta en el país.