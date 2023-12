Acoso a las niñas y mujeres: ¿Qué estamos haciendo para detenerlo?

La primera vez que fui acosada tenía 12 o 13 años. Recién había aprendido a irme en bus hasta el colegio que quedaba a unos siete minutos de mi casa, el transporte me dejaba y me recogía en la entrada de mi casa y frente al colegio, ¿qué podía salir mal?

Habitualmente la buseta venía bastante vacía, así que podía seleccionar sin restricciones la silla donde acomodarme. Me encantaba la ventana porque me aseguraba menos calor. Un día, en medio de ese vehículo vacío, un hombre mayor se sentó a mi lado, me preguntó mi nombre y comenzó a hablarme de esa cama matrimonial que tenía en su casa, que acababa de comprar y que se moría por estrenar mientras miraba fijamente mis incipientes senos, alzaba la pierna y me acorralaba mientras me seguía hablando bajo y estremecedor. Lea: Acoso sexual, un delito que también afecta a las cartageneras

Me congelé. Me despertó de la pesadilla ver mi casa y la adrenalina la expulsé pegando un alarido y pronunciando mis palabras salvadoras: “Parada, parada”. Al hombre lo vi un par de veces más, con sus mismos ojos tenebrosos y la mirada inquisitiva, y con él mi miedo. Llegaron las vacaciones y no lo vi más, cuando regresé a clases una amiga me motivó para irme con ella y olvidé el tema del señor loco de la cama matrimonial, una historia que nunca conté al llegar a casa. Mis hermanas no pudieron hacer nada para evitarlo porque ni siquiera lo sabían y yo con el tiempo también lo olvidé, ni siquiera en anécdota se convirtió. Lo borré hasta hoy.