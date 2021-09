Luego de que la juez Primera Penal Municipal de Santa Marta envió a la cárcel al empresario Enrique Vives Caballero, sindicado de atropellar a siete jóvenes en el sector de Gaira el pasado 13 de septiembre, cuando presuntamente manejaba borracho, su abogado solicitó la apelación.

Este lunes se realizó la audiencia en la que Alex Fernández, defensor de Vives, pidió que se declarara nulidad de la medida de aseguramiento contra el investigado.

Según el abogado, las afirmaciones de que Vives se encontraba en estado de alicoramiento y conduciendo en exceso de velocidad, no tienen fundamento legal, porque no fueron acreditadas.

En la exposición, insistió en que el empresario no fue el principal responsable del accidente ocurrido y aseguró que la decisión de la juez fue “infortunada” pues, según él, el despacho no tuvo en cuenta ninguno de los elementos probatorios que suministró la defensa en el trámite de la audiencia del sábado.

“No comparó los elementos que la defensa puso a disposición. Cuatro entrevistas que manifestaban que mi representado no conducía a exceso de velocidad y que mi representado fue absolutamente colaborador dentro de las circunstancias del siniestro. Usted no incorporó estos elementos. Tampoco incorporó el informe de investigador de campo. Decidió no aportarlos al debate, aunado a lo anterior decidió usted omitir las certificaciones”, dijo el abogado en la audiencia a la juez.

Para la defensa, Enrique Vives no actuó de manera dolosa, porque nunca tuvo la intención de afectar la integridad de una persona.